المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: بيانات الوظائف في أغسطس مخيبة للآمال

منذ 10 دقائق
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت. رويترز

قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن تقرير الحكومة الأمريكية الصادر اليوم الجمعة وأظهر ضعف نمو الوظائف في أغسطس آب مخيب للآمال لكن من المتوقع أن يتحسن عند تعديل البيانات الشهر المقبل.

وأوضح هاسيت في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.ٍسي “رقم الوظائف مخيب للآمال بعض الشيء لكني أتوقع إلى حد كبير تعديله بالارتفاع”.

وأشار هاسيت إلى قطاع الإسكان بصفة خاصة قائلا “لا يزال قطاع الإسكان مخيبا للآمال. وهو أمر ندرسه عن كثب في البيت الأبيض”.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الصادرة اليوم تراجعا حادا في نمو الوظائف بالولايات المتحدة في أغسطس آب بينما زاد معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة إذ لم ترتفع الوظائف غير الزراعية إلا بواقع 22 ألف وظيفة.

  • رويترز

