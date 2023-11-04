المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي: على واشنطن الضغط من أجل إنهاء "حرب غزة" سريعا

أكد “أنور قرقاش” المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي (السبت 4-11-2023) على ضرورة وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الرئيس الإماراتي يشارك بفعالية في الجهود الدبلوماسية والإنسانية المتعلقة بالحرب في غزة.

قال “أنور قرقاش” إن الحرب الأحدث في غزة تظهر أن سياسة الاحتواء فشلت لدى إسرائيل، وإن الولايات المتحدة بحاجة للضغط من أجل إنهاء الصراع سريعا ووضع استراتيجية جديدة، وإلا فلن ينظر إليها على أنها بنفس القدر من الكفاءة.

وقال المستشار أنور قرقاش في مؤتمر في أبوظبي “كلما طال أمد الهجوم على غزة كلما طالت مدة احتجاز الرهائن وكلما زادت فرص اتساع نطاق الصراع”.

وأضاف “لن ينظر لأمريكا بنفس القدر من الكفاءة إذا عادت إسرائيل لسياسة الاحتواء السابقة للسابع من أكتوبر تشرين الأول”.