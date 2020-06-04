المستشار الصحي لترامب: اللقاح المحتمل لكورونا لن يتيح مناعة لفترة طويلة

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أبدى المستشار الصحي للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، الأربعاء، مخاوفه من أن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا المستجد قد لا يوفر مناعة طويلة الأمد.

وخلال مقابلة مع مجلة “غاما” الطبية، قال فاوتشي: “إذا كانت طبيعة “كوفيد-19″ مشابهة لفيروسات كورونا الأخرى فاللقاح لن يتيح مناعة وحصانة لفترة طويلة”.

وأضاف مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية “عندما تنظر إلى تاريخ فيروسات كورونا والفيروسات الأخرى التي تسبب نزلات البرد فاللقاحات أو المناعة منه تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وفي أفضل الأوقات أقل من عام”.

ويرى فاوتشي أن هذا الأمر لا يعني أن المناعة أو الحماية من مثل هذا الفيروس ستستمر طويلا.

وكشف أنه يشارك في 4 تجارب لقاحات محتملة بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ ستجري شركة “بيوتيك” اختبارات المرحلة الثالثة للقاح مودرنا الذي تطوره في يوليو المقبل، والتي سيخضع لها 30 ألف شخص.

ويأمل المستشار الصحي أن تكون مئات ملايين الجرعات من اللقاحات جاهزة بحلول عام 2021.

وعندما سُئل عما إذا كان العلماء سيتمكنون من إيجاد لقاح فعال، قال فاوتشي إنه “متفائل بحذر”، مضيفا أنه “لا يوجد ضمان على الإطلاق”.

وأوضح أنه ربما سيحتاج العلماء شهورا عديدة قبل الحصول على إجابة إذا ما كان اللقاح المنشود يعمل بالكفاءة التي يريدونها أم لا.