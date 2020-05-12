المسماري : أحلام أردوغان التوسعية ستنتهي في ليبيا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن البيان الخماسي لمصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص، رسالة قوية تعترف بدور الجيش الوطني الليبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب.

وقال اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية ستنتهي في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا نقلت حوالي 17 ألف إرهابي من سوريا إلى ليبيا.

وطالبت مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص، تركيا، بالتوقف على استفزازاتها والاحترام الكامل لسيادة وحقوق الدول.

وندد وزراء خارجية الدول الخمس في بيان مشترك، بالتدخلات التركية في الشأن الليبي وطالبوها بوقف تدفق المرتزقة من سوريا إلى ليبيا.

وخلال تصريحاته شدد المسماري على أن مجلس النواب الليبي جاء عبر انتخابات نزيهة تمثل كل الشعب الليبي، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل البرلمان إلا من خلال انتخابات نزيهة.