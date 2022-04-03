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المشاورات اليمنية تستأنف جلساتها في السعودية

3 - أبريل - 2022
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تستأنف المشاورات اليمنية – اليمنية جلساتها، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن تبحث المشاورات اليوم المرحلة الثانية المعنية بتحديد التحديات التي تواجه مختلف المحاور ومنها السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتستمر ، اليوم الأحد، الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومن المقرر وفق هذه الهدنة وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس السبت الساعة السابعة بتوقيت اليمن (16 غرينتش).

وكان غروندبرغ قال في بيان إن “أطراف النزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران”، مشيرا إلى أنها قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف”.

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