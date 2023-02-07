المشهد لا يوصف.. هكذا بدت مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال الكبير

نشرت الصحافية التركية “nevsin mengu” عبر حسابها الشخصي على تويتر، مشاهد فجر (الثلاثاء 7-2-2023) لحجم الدمار الهائل الذي خلفته تداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش التركية أمس الاثنين.

وكما بدا في مقطع الفيديو، فقد تحولت المدينة التي كانت مركز الزلزال المدمر إلى مجموعات من الركام، نتيجة انهيار المباني، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

Kahramanmaraş kent merkezi pic.twitter.com/um5qcM2Vzy — nevsin mengu (@nevsinmengu) February 6, 2023

وقد تجاوز إجمالي عدد قتلى الزلزال 4 آلاف و370 حتى الآن، قي كل من سوريا وتركيا.

ففي تركيا وحدها، أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 2921 شخصا والجرحى إلى 15 ألفا و834.

وأضافت أن 145 هزة ارتدادية وقعت في أعقاب الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا- مما أدى إلى انهيار 3471 مبنى.

ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب المساعدة الدولية، بينما حذرت إدارة الطوارئ من وجود نشاط زلزالي خطير في المنطقة، ومن أن الهزات الارتدادية ستستمر بقوة تصل إلى 6.7 درجات.

وفي سوريا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وطرطوس إلى 1451 والمصابين إلى 3531.