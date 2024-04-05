المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل فشلت بتبرير قصف فريق الإغاثة

ردت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” على التحقيق الذي قدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن قتله 7 من فريقهم في قطاع غزة قبل أيام، وقال إن الجيش الإسرائيلي فشل في تبرير إطلاق النار على قافلتهم، في حين تتوالى الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

وأضافت المنظمة -في بيان- أن الجيش الإسرائيلي فشل كذلك في إظهار أي سبب لإطلاق النار على أفراد القافلة التي لم تكن تحمل أي أسلحة، ولم تشكل أي تهديد.

ووصفت التحقيق الإسرائيلي بأنه خطوة مهمة، لكنها كررت مطالبتها بتحقيق مستقل، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يحقق بنفسه بشكل موثوق فيه.

وشدد المطبخ المركزي العالمي على أنه من دون تغيير منهجي ستحدث إخفاقات عسكرية أخرى، ومزيد من الاعتذارات، ويكون هناك مزيد من الأسر المكلومة، بحسب تعبيره.

ومساء الاثنين، 1 نيسان/أبريل الجاري، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة “المطبخ العالمي” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

والثلاثاء، أعلنت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها “بالصدمة” لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه “رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح”.