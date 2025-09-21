الأحد 29 ربيع الأول 1447 ﻫ - 21 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المعارضة الإسرائيلية تبدأ التحرك لإسقاط حكومة نتنياهو

منذ 45 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب “يش عتيد”، يائير لابيد، ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، ورئيس “ياشار” غادي آيزنكوت، ورئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، السبت، أنهم سيحوّلون اجتماعاتهم المشتركة إلى منتدى دائم، يُطلق عليه اسم “كتلة التغيير”، بهدف هزيمة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة.

وسيُعقد الاجتماع القادم مباشرةً بعد “عيد الغفران” (1 – 2 أكتوبر)، حيث توقع القادة انضمام نفتالي بينيت وبيني غانتس إلى المناقشات المستقبلية.

واتفقت المجموعة على إنشاء هيئة مهنية للعمل على وضع مبادئ توجيهية للحكومة المقبلة ودستور وخدمة وطنية شاملة والحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وصهيونية.

ويأتي ذلك التحرك، الذي يقوده أقطاب المعارضة الإسرائيلية، في الوقت الذي يصر فيه نتنياهو على تصعيد حرب غزة وعدم منح إعادة الرهائن أولوية سياسية.

وأشار لابيد إلى أن المعارضة قررت “تشكيل هيئة لوضع الخطوط العريضة لحكومة مقبلة، وستضع خطوطًا للخدمة العسكرية وهوية إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية وصهيونية”.

وكان لابيد قد أشار إلى استطلاع للرأي حول أداء حكومة نتنياهو، أجرته إحدى القنوات العبرية، وعلق عليه قائلًا: “يعتقد 70% من الإسرائيليين أن أداء الحكومة الاقتصادي ضعيف”.

وأضاف لابيد: “ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك. يمكننا أن نحظى بحكومة تُعزز الطبقة الوسطى، ويمكن الوثوق بها لمعالجة غلاء المعيشة”.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن احتجاجات عارمة اندلعت في جميع أنحاء إسرائيل، مساء السبت، فيما منعت الشرطة تقدم المتظاهرين نحو منزل نتنياهو.

ومن المقرر حاليا إجراء الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026.

    المزيد من أخبار العالم

    هونغ كونغ، الصين، 4 سبتمبر 2025. رويترز
    رجل أعمال بارز في هونغ كونغ يطلق شركة للأصول الرقمية في آسيا والشرق الأوسط
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    ترامب يعين هاليغان مدعية عامة للمنطقة الشرقية بولاية فرجينيا
    أشخاص يمرون أمام لوحة إعلانية خلال حملة التوعية للاستفتاء المقرر إجراؤه في 21 سبتمبر حول الدستور الجديد، في كوناكري، غينيا، 16 سبتمبر 2025. تقول اللوحة الإعلانية: ”أصوت بنعم، دستور يعكس هويتنا ويوحدنا“. رويترز
    استفتاء في غينيا يمكن أن يسمح لزعيم الانقلاب دومبويا بالترشح للرئاسة

    الأكثر قراءة

    الرئيس جوزاف عون
    إنجاز لبناني.. وهذا ما سيتحدّث عنه الرئيس عون!
    علما السعودية ولبنان
    السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!
    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    رسالة إلى لبنان... عشيّة زيارة أورتاغوس!