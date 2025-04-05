السبت 7 شوال 1446 ﻫ - 5 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المعارضة المغربية تبحث تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الوطني

منذ 9 ساعات
المغرب

المغرب

A A A
طباعة المقال

دعا حزب العدالة والتنمية المغربي، لأمس الجمعة، إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لمناقشة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات المملكة.

أفادت بذلك الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض، عبر بيان، طالبت فيه بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور للاجتماع.

ولفت البيان إلى أنه “من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الصادرات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد”.

ودعت الكتلة إلى تقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع.

كما دعت لبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، وفق البيان.

وطالب البيان بدراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.

والخميس، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن المغرب مستعد لتعزيز اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة.

وفي تعليقه على الرسوم الأمريكية، أوضح أن المغرب تربطه شراكة استراتيجية وقوية مع الولايات المتحدة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.

ووصف اليوم الذي أعلن فيه القرار بأنه “يوم تحرير طال انتظاره، وإعلان لاستقلال الاقتصاد الأمريكي”، و”سيعني في نهاية المطاف مزيدا من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين”.

وقرر تطبيق رسوم بنسبة 34 بالمئة على الصين، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش، و17 بالمئة على إسرائيل و10 بالمئة على تركيا، وبالنسبة نفسها على المملكة المتحدة.

و10 بالمئة أيضا لكل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بـ41 بالمئة، والعراق 39 بالمئة، والجزائر 30 بالمئة.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
في ظل التهديدات الأمريكية لإيران.. غروسي يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن.. إليكم التفاصيل
مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز
القسام تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين تحت عنوان "قريباً.. الوقت ينفد"

الأكثر قراءة

ديفيد شينكر
ديفيد شينكر يكشف ما ستقوله أورتاغوس... "وهناك مواجهة ستحصل"!
سلاح "حزب الله"
الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟