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المعارضة المغربية تجدد قيادتها بفوز بنكيران بولاية ثانية

منذ 13 ساعة
عبد الإله بنكيران

عبد الإله بنكيران

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أعاد حزب العدالة والتنمية المغربي انتخاب عبد الإله بنكيران أمينًا عامًا للحزب خلال المؤتمر الوطني التاسع، الذي عُقد في مدينة بوزنيقة.

جاء ذلك خلال المرحلة الثانية من انتخابات الحزب في اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني، الذي انعقد في مدينة بوزنيقة، لاختيار قيادة جديدة لأربع سنوات مقبلة.

وفي الانتخابات الحزبية، حصل بنكيران على 974 صوتا، فيما حصل إدريس الأزمي (وزير سابق) على 374 صوتا، وعبد الله بووانو (رئيس الكتلة النيابية للحزب في مجلس النواب) على 42 صوتا.

وبذلك، حصل بنكيران على 69 بالمئة من أصوات المشاركين في الانتخابات، حيث بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 1390 من أصل 1402 صوت، بينما تم إلغاء 12 صوتا.

ويأتي هذا الاستحقاق في ظل استمرار الحزب في البروز على الساحة السياسية المغربية، رغم وجوده في صفوف المعارضة.

وبحسب الإجراءات الداخلية للحزب، يختار كل عضو في المؤتمر الوطني أسماء 3 مرشحين بطريقة سرية، ومن يحصل على أكثر من 10 بالمئة من الأصوات يصبح مرشحا.

وفي المرحلة الثانية، يختار الحاضرون في المؤتمر مرشحا واحدا بطريقة سرية، ومن يحصل على أكبر عدد من الأصوات يصبح الأمين العام الجديد.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتخب المؤتمر الاستثنائي للعدالة والتنمية، بنكيران رئيس الحكومة الأسبق (2011-2017)، أمينا عاما للحزب لولاية امتدت 4 سنوات.

    المصدر :
  • الأناضول

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