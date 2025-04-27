المعارضة في كورية الجنوبي تختار مرشحها للانتخابات المبكرة

أعلن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، حزب كوريا الديمقراطي الكوري، اليوم الأحد ترشيح لي جيه ميونج الزعيم السابق للحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في الثالث من يونيو حزيران.

ويتصدر لي استطلاعات الرأي منذ أسابيع بفارق كبير على المتنافسين من حزب سلطة الشعب المحافظ، الذي سيعلن مرشحه في الثالث من مايو أيار.

وقال لي في خطاب بعد الفوز بترشيح الحزب له “من الآن فصاعدا، لم يعد لي جيه ميونج مرشح الحزب الديمقراطي فحسب، بل أصبح أيضا مرشح كل الناس الذين يتوقون إلى نهاية العصيان والتغلب على الأزمة وأولئك الذين يسعون إلى الوحدة والسعادة”.

وأضاف لي أنه سيعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية والعمل على جعل البلاد رائدة في الصناعات التكنولوجية العالية وقوة ثقافية وديمقراطية نموذجية.

قاد لي حزب كوريا الديمقراطي إلى فوز ساحق في الانتخابات البرلمانية في عام 2024 وكان فوزه في الانتخابات التمهيدية متوقعا على نطاق واسع بعد أن هزم بسهولة مرشحين آخرين من حزبه في الانتخابات التمهيدية الإقليمية.

وخسر المحامي البالغ من العمر 61 عاما الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2022 بهامش ضئيل للغاية هو الأقل في تاريخ كوريا الجنوبية الديمقراطي.

وفاز في تلك الانتخابات يون سوك يول، الذي عزلته المحكمة الدستورية في وقت سابق من هذا الشهر بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وكان لي من بين المشرعين الذين هرعوا إلى الجمعية الوطنية عقب إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول للتصويت على رفض الحكم العسكري.

وفي العام الماضي، نجا لي من هجوم بسكين في مدينة بوسان الجنوبية في أثناء قيامه بجولة في موقع مطار جديد مقترح وتحدثه إلى الصحفيين والمؤيدين.

وأصبح لي زعيما للحزب في عام 2022 وتنحى هذا الشهر للترشح للرئاسة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت محكمة الاستئناف حكم إدانة صادرا بحقه في تهمة انتهاك قانون الانتخابات، إلا أن المحكمة العليا تدرس القضية من أجل إصدار حكم نهائي.

ويواجه أيضا عدة محاكمات في قضايا منها الرشوة وتهم مرتبطة في الغالب بفضيحة تطوير عقاري بقيمة مليار دولار.