المعارك تشتدّ جنوبًا.. ومدير مكتب زيلينسكي يستبعد "هجومًا روسيًا نوويًا"

استبعد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن تشنّ روسيا هجومًا نوويًا على قواته بلاده التي أطلقت أخيرًا هجومًا مضادًا.

وأبلغ أندريه يرماك، الذي ينظر إليه على أنّه الساعد الأيمن لزيلينسكي، الصحافيين أنّ هناك تهديدًا روسيًا دائمًا باستخدام السلاح النووي لوقف الهجوم الأوكراني المضاد.

لكنّه استدرك قائلًا إنّ التهديد ليس كبيرًا في الوقت الراهن.

وجاء حديث يرماك بعد أيام من تصريح للرئيس الأميركي، جو بايدن، قال فيه إنّه لا يوجد احتمال حقيقي لشن روسيا هجومًا نوويًا على أوكرانيا أو الغرب.

الأمر مختلف لدى روسيا

على الجهة المقابلة، لا تتوقف التحذيرات الروسية من احتمال وقوع نزاع نووي مع الغرب.

وفي أحدث هذه التحذيرات، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بمقاتلات “إف-16” يشكل “تهديدًا نوويًا”، لكون هذه المقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية.

أما نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، فلا يكف عن الحديث عن احتمالات الصدام النووي مع الغرب.

من ناحية ثانية، وعلى صعيد العمليات العسكرية، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إنّ القوات الروسية نفذت الليلة الماضية 50 غارة جوية و43 هجومًا من منظومات الصواريخ.

وأضافت: “قواتنا صدت جميع هجمات القوات الروسية على محور باخموت في الـ24 ساعة الأخيرة”.

وتابعت: “القوات الروسية تركز جهودها على منع مزيد من التقدم لقواتنا على محوري زابوريجيا وخيرسون”، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت مجمع صواريخ مضادة للطيران تابع للقوات الروسية في الساعات الـ24 الماضية.