المعدن الأصفر يبلغ مستوى قياسيا ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الـ3 على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة5 نيسان/أبريل الجاري، لتحقق مستوى قياسيا جديدا بفضل عدة عوامل منها رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وعمليات الشراء بدافع المضاربة ومشتريات البنوك المركزية، وذلك على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة في مارس آذار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2324.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1803 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2330.06 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزاد المعدن الأصفر بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة عند التسوية إلى 2345.4 دولار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المزي الأمريكي) جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك لن يتعجل في خفض تكاليف الاقتراض بعد أن أبقى سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة الشهر الماضي.

ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة بنحو 59 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو حزيران.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 27.37 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 928.80 دولار. وسجل المعدنان مكاسب أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 999.00 دولار، وسجل انخفاضا أسبوعيا.