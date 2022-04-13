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المعركة الكبرى تقترب.. ماذا كشفت الصور الفضائية عن تحركات الرّوس؟

13 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 6:52 مساءً
انتشار روسي متزايد في شرق أوكرانيا

انتشار روسي متزايد في شرق أوكرانيا

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تزامنا مع التحذيرات من معركة كبرى مرتقبة شرق أوكرانيا، أظهرت صور حديثة للأقمار الاصطناعية انتشارا عسكريا روسيا متزايدا في عدة مواقع استراتيجية قريبة من شرق أوكرانيا.

ورصدت صور الأقمار الاصطناعية، التي نشرتها شركة “ماكسار” الأميركية، عمليات انتشار عسكرية روسية جديدة بالقرب من الشرق الأوكراني، في وقت أفادت فيه تقارير غربية بأن هناك مؤشرات حول احتمال شنّ القوات الروسية لهجوم عسكري واسع النطاق في غضون أيام.

وذكر موقع “أكسيوس” أنه تم إنشاء قاعدتين عسكريتين روسيتين في جنوب أوكرانيا وجزيرة القرم، قد يتم استخدامهما في تعزيز العمليات في ماريوبول والمناطق المجاورة لها.

وقالت شركة “ماكسار”، في مذكرة للصحفيين، إن القوات البرية الروسية تواصل التحرك باتجاه شرق أوكرانيا، حيث يتم الإعداد لهجوم واسع النطاق في دونباس.

وتشمل عمليات الانتشار هذه عشرات المركبات المدرعة والقوات المزودة بالخيام ومعدات الدعم، وتمركزت في الحقول والمزارع بالقرب من البلدات الروسية، على بعد حوالي 5 أميال من شرق الحدود الأوكرانية.

أسبوع عصيب

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، في وقت سابق، إن الأسبوع الحالي سيكون “عصيبا”، محذرا من أن “القوات الروسية ستنتقل إلى عمليات أكبر في شرق أوكرانيا”.

وكانت موسكو أعلنت تخفيض عملياتها في محيط في محيط العاصمة الأوكرانية وشمال البلاد عموما، متحدثة عن تركيز الجهود على القتال في إقليم دونباس.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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