الجمعة 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المعركة تحتدم شرقا.. مسؤول أوكراني يناشد الغرب: مصيرنا بيدكم

منذ 47 دقيقة
A A A
طباعة المقال

على وقع المعارك الطاحنة في المنطقة الشرقية، جددت أوكرانيا دعوتها الغرب إلى مدها بالأسلحة.

في آخر المستجدات، أفاد نائب رئيس المخابرات العسكرية، فاديم سكيبيتسكي، بأن ذخيرة القوات الأوكرانية بدأت تنفد، مشدداً على أن مصير المعارك في الشرق الأوكراني يتوقف على الأسلحة الغربية لبلاده.

كما أضاف أن قوات بلاده تخسر في الوقت الحالي أمام روسيا على الخطوط الأمامية، وباتت تعتمد بشكل شبه كامل على الأسلحة القادمة من الغرب لإبقاء الروس في مأزق.

“نحن نخسر”

إلى ذلك، أكد في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الجمعة، أن الخطوط الأمامية شرقاً ستقرر مستقبل ومصير النزاع، مضيفاً “نحن نخسر أمام القوة المدفعية الروسية”.

وقال: “كل شيء يعتمد الآن على ما يعطينا الغرب.. فنحن لدينا قطعة مدفعية واحدة لكل 10 إلى 15 قطع روسية”، مضيفاً “لقد قدم لنا شركاؤنا الغربيون حوالي 10٪ مما لديهم”.

كما تابع محذراً من أن القوات الأوكرانية “استنفدت تقريبًا كل ذخائرها المدفعية وتستخدم الآن قذائف الناتو من عيار 155”.

بحث عن نقاط ضعف

من جهته، أشار أولكسندر موتوزيانيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة الى أن روسيا تبحث عن نقاط الضعف في الدفاعات الأوكرانية قرب نهر سيفيرسكي دونتس في شرق البلاد.

وصرح للتلفزيون الرسمي بأن القوات الروسية لم تتخل عن محاولات تنفيذ عمليات اقتحام في المنطقة.

وإذا سيطرت روسيا على مدينتي سيفيرودونتيسك وليسيتشانسك الواقعتين على النهر فسوف تسيطر على سائر أنحاء لوغانسك، أحد الإقليمين الانفصاليين في منطقة دونباس التي تطالب بها روسيا لصالح الانفصاليين.

وقال موتوزيانيك إن الوضع أكثر هدوءا في جنوب أوكرانيا حيث تحاول روسيا بسط حكمها على المنطقة التي تحتلها وتمتد من خيرسون حتى زابوريجيا.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

“أركسون” في العراق: “مدفوعات مشبوهة” انتهت في جيوب داعش
السعودية تعلن تخفيض إمدادات النفط لبعض المصافي الآسيوية
مصنع آزوفستال - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
محاكمة 1100 عسكري أوكراني أمام القضاء الروسي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون ونبيه بري
صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
الدولار
دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
حفار القبور السوري
شهادة مرعبة.. “حفار القبور” السوري: دفنت حوالي 600 جثة أسبوعيا