المعركة لم تنتهِ بعد.. البيت الأبيض: أوكرانيا لا تزال تقاتل بقوة من أجل باخموت

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، أنّ أوكرانيا لا تزال تقاتل بقوة من أجل باخموت، وأنّ المعركة لم تنته بعد.

وقال كيربي للصحافيين، إنّه لم يتم طرد الأوكرانيين من المدينة، مضيفًا أنه من المتوقع وصول حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع، نقلًا عن رويترز.

هذا وزار قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، باخموت، في وقت سابق اليوم، ونفى على قناته في تليغرام سيطرة الروس عليها.

وقال سيرسكي: “التقيت الجنود والقادة الذين دمروا أسطورة مناعة الفاغنريين (قوات مجموعة فاغنر الخاصة) والمظليين الروس، العدو يضعف ويحاول التستر على إخفاقاته بالمزيد من التزوير حول السيطرة على باخموت، لكن الحقيقة هي أنهم لا ينجحون في السيطرة عليها”.

وأكد سيرسكي أن عمل القوات المسلحة الأوكرانية يدحض كل الجهود التي يبذلها رجال الدعاية الروس.

يأتي ذلك فيما شهدت الجبهة الأوكرانية الروسية، اليوم الاثنين، محاولة الجيش الروسي بسط السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تستمر كييف في المقاومة المستميتة مدعومة من القوى الغربية بالسلاح والعتاد العسكري.

ومن جانبه، أكد مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين، الاثنين، رفع العلم الروسي فوق مقر إدارة باخموت (أرتيوموفسك)، مؤكداً أن قواته سيطرت على هذه المدينة “بالمعنى القانوني”، فيما أعلن الجيش الأوكراني أنه ما زال “مسيطرا” على باخموت شرقي أوكرانيا.

ورد أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الاثنين، قائلا إنه لا صحة لما تردد عن سيطرة روسيا على مدينة باخموت، مؤكدا أن المدينة لا تزال “أوكرانية”. وأضاف يرماك في حسابه على تويتر أن هذا الأمر “ليس حتى قريبا من الواقع”.

وترى أوكرانيا أن معركة باخموت تهدف خصوصًا إلى احتواء القوات الروسية على كامل الجبهة الشرقية رغم أن محللين يعتبرون أن أهمية المدينة على الصعيد الاستراتيجي محدودة.