المعركة مستمرة.. الدبابات الإسرائيلية تصل إلى محيط مربع المستشفيات

بعدما أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الجمعة 10\11\2023 أن إسرائيل قصفت القطاع بنحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة، بمتوسط 87 طنا من المتفجرات لكل كيلومتر مربع، عاد وأكد أن الدبابات الإسرائيلية وصلت فعلاً إلى محيط مربع المستشفيات في المدينة.

وأضاف رئيس المكتب سلامة معروف في تصريح لـ”العربية” الجمعة، أن التوغل الإسرائيلي في تلك المنطقة خلّف أكثر من 6 آلاف نازح.

كما تابع أن القوات الإسرائيلية طالبت بإخلاء المنطقة من النازحين بعد أن قطعت الكهرباء.

وأشار أن هذه الخطوة تأتي في سياق السلوك الإسرائيلي بإكمال “المحرقة” التي بدأها في غزة منذ 35 يوماً، في إشارة منه إلى الحملة العنيفة على القطاع.

ولفت إلى أن الحصار الإسرائيلي استهدف مربع مستشفيات الذي يضم “الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية أيضا”، قاطعاً عنهم التيار الكهربائي.

وأضاف أن تلك المنطقة تضم العديد من المدارس والمباني السكنية.

فيما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في القطاع اليوم، بحسب ما أكد سابقا مراسل العربية وأوضح أن الدبابات الإسرائيلية وصلت لأول مرة إلى وسط قطاع غزة، قرب مستشفى الرنتيسي.

وأضاف المكتب أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات وقصف إسرائيل في حين هُدمت كليا 40 ألف وحدة سكنية.

كما أشار في بيان إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر قدرها ملياري دولار فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمباني والأبراج السكنية، بينما تعرضت البنية التحتية لأضرار بنحو مليار دولار.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن حوالي 9500 صاروخ أطلق على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تم اعتراض معظمها، لكنه أكد أن عددها “تراجع بشكل كبير” منذ أكوبر وبدء العمليات العسكرية البرية في القطاع.

كذلك، استهدف القصف الإسرائيلي اليوم مبنى العيادات الخارجية داخل مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وكانت إسرائيل كثفت خلال الساعات الماضية ضرباتها على محيط 3 مستشفيات (الشفاء والرنتيسي والإندونيسي) بغية إفراغ تلك المناطق في مدينة غزة من المدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا منذ أسابيع إلى باحات المستشفيات للاحتماء من القصف.