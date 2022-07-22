المغرب.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.2%

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الجمعة، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 10.6 بالمئة بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9 بالمئة. وارتفع المؤشر 0.5 بالمئة على أساس شهري.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي و0.8 بالمئة على أساس شهري.

هذا وتعيش المملكة المغربية التي تعدّ مستورداً مهماً لمنتجات الطاقة والغذاء وخصوصاً الحبوب، على وقع أزمة نمو وتضخم متزايد جراء استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، والجفاف الذي يضرب البلاد.

وحذّرت المندوبية المغربية للتخطيط من أنّ المملكة “تأثّرت بشدّة” بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، في ظلّ نمو بطيء وتضخّم مرتفع بشكل استثنائي.