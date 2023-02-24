الجمعة 4 شعبان 1444 ﻫ - 24 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المغرب: الخروج من "القائمة الرمادية" سيعزز "التصنيف المالي" للبلاد

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 24 - فبراير - 2023 9:07 مساءً
المغرب

المغرب

A A A
طباعة المقال

قالت الحكومة المغربية إن قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) (الجمعة 24-2-2023) رفع اسم المغرب من “القائمة الرمادية” للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص سيعزز موقف الرباط في المحادثات مع المؤسسات المالية الدولية.

والمجموعة هي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى التزام الدول بها.

وقال مسؤول ببنك المغرب المركزي الشهر الماضي إن من شأن الخروج من “القائمة الرمادية” للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص على تنفيذها لتلك المعايير يصب في مصلحة جهود الرباط لاستعادة تصنيف استثماري أعلى.

وجاء في وثيقة اطلعت عليها رويترز أن المغرب أعلن عن خطط لإصدار سندات دولارية وكلف بنوك بي.إن.بي. باريبا وسيتي بنك ودويتشه بنك وجيه.بي. مورجان بالإشراف على الاكتتاب وترتيب اجتماعات مع المستثمرين.

وقال مكتب رئيس الوزراء المغربي في بيان إن قرار المجموعة سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية والبنوك المحلية بالإضافة إلى تحسين صورة المغرب ومكانته في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قوات التحالف الدولي تستهدف شخصين بريف إدلب
التحالف الدولي ينفذ أول ضربة جوية شمال غرب سوريا منذ الزلزال
أوكرانيا - الصين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تعلن قبولها بعض أجزاء الخطة الصينية لوقف إطلاق النار
سفينة تشحن حبوبًا أوكرانية تغادر ميناء أوديسا (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بنصف مليار دولار.. أوكرانيا تنشئ صندوق تأمين للسفن التي تدخل موانئها

الأكثر قراءة

ماريتا الحلاني
بالصورة.. ماريتا الحلاني تُعلن خطوبتها رسميًا.. من هو العريس؟
تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية
من بينها لبنان.. خبير بيئيّ يُحذر من "كارثة كبرى" في المنطقة العربية
الفضاء- تعبيرية
ظاهرة فلكية تشهدها السماء اليوم.. يمكن رؤيتها بالعين المجردة