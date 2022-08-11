المغرب.. الشرطة توقف عنصرا مواليا لتنظيم "داعش"

أوقفت السلطات المغربية، الخميس، عنصرا مواليا لتنظيم “داعش”، للاشتباه في انخراطه في التخطيط والإعداد لتنفيذ عمل إرهابي.

وقال بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني: “تمكن المكتب في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، من توقيف عنصر متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في انخراطه في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام”.

وأوضح البيان أنه “تم توقيف العنصر المتطرف بمدينة تطوان، في عملية أمنية شاركت في تنفيذها مجموعة من عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وتعاون ميداني من ضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية”.

وأضاف أنه “حسب المعلومات الأولية، فإن المشتبه فيه متشبع بأفكار متطرفة تحرض على تكفير المجتمع وممثلي السلطات والقوات العمومية، فضلا عن نشاطه المكثف ضمن الأوساط الافتراضية وقنوات التواصل التي تتبنى الإشادة بالفكر التخريبي المتطرف والتحريض على التخطيط لتنفيذ مشاريع إجرامية تستهدف الأشخاص والمنشآت العمومية والخاصة”.