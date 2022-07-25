المغرب.. انتشال 8 جثث مهاجرين في قارب

قالت السلطات المغربية اليوم الواقع في 25 تموز 2022 إنها انتشلت جثث ثمانية مهاجرين بالقرب من مدينة طرفاية على ساحل المحيط الأطلسي بعد جنوح قاربهم المطاطي ، في حين تمكنت من ضبط 18 آخرين من جنسيات إفريقية كانوا يحاولون الهجرة.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن الحادث وقع “بالشريط الساحلي لجماعة أخنيفر، على مستوى مصب بحيرة “النعيلة” بالمحيط الأطلسي، بإقليم طرفاية”.

كما أضافت أن المهاجرين الثمانية عشر “كانوا ضمن ركاب القارب المطاطي الجانح”.

وقالت إنها “أودعت الجثث الثمانية، بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لمدينة العيون، فيما جرى فتح بحث قضائي من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن طروف وملابسات تنظيم هذه العملية”.