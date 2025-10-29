المغرب: باراغواي تعتزم فتح قنصلية في الصحراء الغربية

قالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، اليوم الأربعاء “إن باراغواي تعتزم فتح قنصلية في الصحراء الغربية، لتنضم بذلك إلى دول أفريقية وعربية أنشأت بعثات دبلوماسية هناك في إشارة إلى دعمها لتأكيد المغرب على حقها في السيادة على المنطقة المتنازع عليها”.

ويدور الصراع المجمد منذ فترة طويلة بين المغرب، الذي يعتبر الإقليم الصحراوي جزءا من أراضيه، وجبهة البوليساريو التي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك وتحظى بدعم الجزائر.

ويبذل المغرب جهودا دبلوماسية لكسب دعم دول أمريكا اللاتينية مثل باراغواي، التي كانت تعترف سابقا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلنتها جبهة البوليساريو.

وحتى الآن، افتتحت 29 دولة قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء الغربية دعما لسيادة المغرب على الإقليم. وفي نصف الكرة الغربي، اتخذت هايتي وسورينام ومنظمة دول شرق الكاريبي الخطوة ذاتها.

وقالت الوزارة في بيان عقب محادثات في الرباط بين وزيري خارجية البلدين إن باراجواي تؤيد أيضا الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع.

وفي إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تحظى خطة الحكم الذاتي المغربية للمنطقة بدعم كامل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وأيد عدد من الدول الأوروبية أيضا الخطة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يؤيدها بعد، ويواصل دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.