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المغرب يكشف عن هدف العملية العسكرية بالكركرات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 6:43 صباحًا
عناصر من الجيش المغربي-أرشيفية

عناصر من الجيش المغربي-أرشيفية

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قالت المغرب أن الهدف من العملية العسكرية التي تم تنفيذها في منطقة الكركرات هو استعادة حرية الحركة في معبر الكركرات ، مؤكدة أن العملية التي قامت بها في الصحراء الغربية لطرد ميليشيات البوليساريو، تمت “بطريقة سلمية دون اشتباكات أو تهديد لسلامة المدنيين”.

وقالت وزارة الخارجية المغربية،إن العملية نُفذت بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة، من أجل استعادة حرية الحركة في معبر الكركرات.

وأضافت في بيان أن “التدخل تم بطريقة سلمية، دون اشتباكات أو تهديد لسلامة المدنيين”.

وأوضحت أن العملية العسكرية جاءت “بعد إعطاء كل الفرص لحل دبلوماسي، من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة”.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أنه “أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له”.

وأضافت: “بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.

وأشار بيان وزارة الخارجية المغربية إلى أن “البوليساريو” وميليشياتها التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، “قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو”.

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