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المغرب.. توقيف الآلاف وتفكيك 150 شبكة للهجرة غير الشرعية

20 - ديسمبر - 2021

مركب غير شرعي

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أعلنت الشرطة المغربية أنها أوقفت 12 ألف مرشح للهجرة غير النظامية منذ بداية العام، وفككت 150 شبكة نشطت في تهريب طالبي اللجوء.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان عن الحصيلة السنوية لعملها أنها تمكنت “من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة”.

الحصيلة التي أعلنتها السطات المغربية لا تشمل المهاجرين الذين يعترضهم خفر السواحل في طريقهم نحو جنوب إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، أو جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي.

ولا تتوافر معطيات رسمية حول المهاجرين الذين يقضون غرقا في السواحل المغربية.

وكانت البحرية الملكية أعلنت توقيف مئات المهاجرين في عمليات متفرقة خلال الأشهر الأخيرة.

ويعد المغرب ممرا تقليديا للمهاجرين الذين يحاولون العبور نحو اسبانيا بواسطة “قوارب الموت” كما توصف محليا، وهم في الغالب متحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى المغاربة الراغبين في تحسين أوضاعهم المعيشية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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