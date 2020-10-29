المغرب دان هجوم نيس: لتجاوز المناخ المتوتر حول الدين

أدانت المملكة المغربية الهجوم الذي وقع بمدينة نيس- فرنسا، وأعربت عن تضامنها وتعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم.

ووزعت سفارة المملكة المغربية، بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والذي ينص على الآتي: “المملكة المغربية تدين الهجوم الذي وقع بمدينة نيس- فرنسا، وتعرب عن تضامنها وتعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم.

المغرب يدعو إلى تجاوز السياق السلبي، والمناخ المتوتر حول الدين، ويحث مختلف الأطراف على البرهنة عن روح الاعتدال والحكمة واحترام الآخر”.

وتوفي اثنان من الضحايا في كنيسة نوتردام في قلب المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فيما توفي الثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ اليها، بحسب مصدر في الشرطة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن القيم الفرنسية، وذلك في أعقاب الحادث الإرهابي الخميس في مدينة نيس.

وجاء تصريح ماكرون بعد هجوم بسكين أوقع ثلاثة قتلى صباح الخميس، في كنيسة نوتردام في نيس بجنوب شرق البلاد.

ووصف ماكرون الحادث بأنه “هجوم إرهابي إسلامي”، معلنا في نفس الوقت نشر وحدات الجيش في بعض المناطق بالبلاد، خاصة عند دور العبادة.

وقال ماكرون “قررنا زيادة عدد جنود وحدة ‘سانتينيل’ من 3 إلى 7 آلاف جندي لتأمين دور العبادة ولاسيما الكنائس بمناسبة عيد جميع القديسين”.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، قد أعلن في وقت مبكر من الخميس، عن رفع حال الجهوزية في فرنسا إلى الدرجة الأقصى وهي درجة ” وقوع اعتداء” بعد هجوم مدينة نيس.

من جانبه طلب وزير الداخلية الفرنسية، جيرار دارمانين، تعزيز الإجراءات حول دور العبادة ولاسيما الكنائس فورا.