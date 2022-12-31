السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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المغرب يحظر دخول الوافدين من الصين بسبب كورونا

منذ دقيقتين
علم المغرب

علم المغرب

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قالت وزارة الخارجية المغربية، السبت، إن المغرب سيفرض حظرا على دخول الوافدين من الصين، مهما كانت جنسياتهم، اعتبارا من الثالث من يناير كانون الثاني وحتى إشعار آخر لتجنب أي موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وفرضت عدة دول قيودا على المسافرين من الصين حيث يرتفع عدد المصابين بكوفيد-19.

ويزور الآلاف من السائحين المغرب قادمين من الصين كل عام، وعادة ما يسافرون على متن رحلات جوية تأتي عبر الخليج.

وفي تغيير مفاجئ في السياسة، بدأت الصين هذا الشهر في تفكيك أكثر أنظمة الإغلاق والاختبارات المكثفة صرامة في العالم، مما وضع اقتصادها المنهك في طريقه لإعادة الانفتاح الكامل خلال العام المقبل.

لكن رفع القيود أدى إلى انتشار كوفيد إلى حد كبير دون رادع، ومن المحتمل أن يصيب ملايين الناس يوميا هناك، وفقا لبعض خبراء الصحة الدوليين.

    المصدر :
  • رويترز

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