المغرب يخطط لاستثمار 760 مليون دولار لتخزين مستلزمات للاستجابة للكوارث

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المغرب يخطط لإنفاق سبعة مليارات درهم (760 مليون دولار) على منصات في جميع أنحاء البلاد لتخزين المستلزمات بما يضمن استجابة فورية في حال وقوع أي كوارث محتملة.

وأمر الملك محمد السادس بتعبئة هذه المخزونات في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في سبتمبر أيلول 2023 وأسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص وتدمير منازل وبنية تحتية حيوية.

وتعرض المغرب خلال السنوات الماضية بشكل متكرر لسيول وحرائق غابات وموجات برد وجفاف.

ووفقا للتقارير، فإن البلاد ستنفق في إطار المشروع ملياري درهم على بناء 36 منشأة تخزين في أنحاء البلاد على مساحة إجمالية 240 هكتارا، بينما سيتم إنفاق الخمسة مليارات درهم الأخرى لتوفير الإمدادات اللازمة لأوقات الطوارئ.

وتشمل الإمدادات الخيام والأسرّة والبطانيات والمستشفيات الميدانية والمطابخ والمخابز المتنقلة وأنظمة تنقية المياه ومولدات الكهرباء، بالإضافة إلى معدات للتعامل مع الأوضاع في حالة حدوث فيضانات أو انهيارات أرضية أو تهديدات كيماوية.