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المغرب يريد عقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في موعدها

منذ 4 دقائق
علم المغرب

علم المغرب

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قال مصدران مطلعان لرويترز الاثنين إن الحكومة المغربية تريد المضي قدما في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر\تشرين الأول في مراكش رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد وأودى بحياة نحو 2700.

وقال أحد المصدرين وهو مقرب من الحكومة المغربية لرويترز “من وجهة نظر السلطات المغربية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في الموعد المقرر لها بين التاسع و15 من أكتوبر 2023. لا تغيير في الخطط حتى الآن”.

وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث علنا عن الأمر.

    المصدر :
  • رويترز

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