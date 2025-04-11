المغرب يستقبل 4 ملايين سائح في الربع الأول من عام 2025

أفادت بيانات وزارة السياحة المغربية اليوم الجمعة أن أربعة ملايين سائح زاروا البلاد في الربع الأول من عام 2025، بزيادة 22 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت وزارة السياحة في بيان إن “هذه النتائح تعزز مكانة المغرب كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية، وذلك على مدار السنة”.

وأضاف البيان أن “الوافدين توزعوا بين 2.1 مليون سائح أجنبي و1.9 مليون من المغاربة المقيمين بالخارج، مما يعكس جاذبية المغرب وتنوع عرضه السياحي”.

وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور في تصريح صحفي “خلال شهر مارس الذي صادف شهر رمضان المبارك هذه السنة، استقبل المغرب ما يقارب 1.4 مليون سائح مسجلا نموا بنسبة 17 في المئة مقارنة بشهر مارس 2024”.

واستقبل المغرب عددا قياسيا من السياح بلغ 17.4 مليون سائح في 2024، بزيادة 20 في المئة مقارنة بالعام السابق. وشكل المغاربة المقيمون في الخارج نصف هذا العدد.

ووضع المغرب خطة لتطوير السياحة، خاصة بعد فترة جائحة كورونا التي اتسمت بالركود على المستوى العالمي.

فبالإضافة إلى تقديم الدعم للقطاع من طرف الدولة، فتح المغرب خطوطا جوية إضافية إلى الأسواق السياحية الرئيسية، مع الترويج لوجهات جديدة داخل البلاد وتشجيع تجديد الفنادق.

وتتوقع وزارة السياحة أن تستقبل البلاد 26 مليون سائح بحلول 2030 عندما تستضيف كأس العالم لكرة القدم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وتمثل السياحة سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد مصدرا مهما للعملة الصعبة والتوظيف.