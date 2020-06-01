المغرب يسجل أدنى عدد إصابات بكورونا منذ أسابيع

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سجل المغرب، مساء الأحد، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أدنى إصابة بالفيروس في البلاد منذ أسابيع.

وبذلك، يرتفع مجموع الإصابات منذ بدء الوباء في المغرب في 2 مارس الماضي إلى 7807.

وقالت وزارة الصحة في نشرتها اليومية، إن الحالات سجلت “بالرغم من الارتفاع المطرد لوتيرة التحاليل الطبية التي أجريت للكشف عن هذا المرض”.

وسجلت حالة وفاة واحدة بمدينة مراكش، مقابل وفاتين يوم السبت، ليصبح عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب هذه الجائحة 205 حالات.

وتم شفاء 58 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 5459 .

أما بالنسبة لمجموع الحالات النشطة فقد بلغت 2143، أي بنسبة 5.9 لكل 100 ألف نسمة.

وبدأ المغرب حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس أذار حتى 20 أبريل قبل أن يمددها .