المغرب يطرد ناشطات إسبانيات

قامت السلطات المغربية، السبت، بطرد 3 ناشطات إسبانيات لحظة وصولهن إلى مطار مدينة “العيون” في الصحراء الغربية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”.

الناشطات هن المحاميتان “اينيس ميراندا” و “فلورا راموس” والطبيبة “رباب محمد لمين”، كن في طريقهن لزيارة الناشطة الصحراوية “سلطانة جايا” في مدينة “بوجادور” لمعرفة وضع حقوق الإنسان.

الناشطة المطرودة المحامية “اينيس ميراندا” من الجمعية الدولية للمشرعين من أجل الصحراء الغربية، قالت إن الحادث وقع صباح السبت، موضحة أنه عقب النزول من الطائرة ووصولهن إلى نقطة تفتيش الجوازات، منعت السلطات مرورهن عقب إبلاغها بسبب الزيارة.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيه، لكن البوليساريو، المعترف بها دوليا كممثل للشعب الصحراوي، سعت منذ فترة طويلة إلى الاستقلال.

واقترحت السلطات في المغرب منح حكما ذاتيا تحت سيادته للصحراء الغربية، وهو يسيطر على ما يقرب من 80% من مساحتها.

وخاضت البوليساريو حرب استقلال مع المغرب من عام 1975 حتى وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في عام 1991.

واستمر الصراع في التصاعد، وظل بدون مبعوث منذ مايو 2019، حيث رفض كل المرشحين الذين اقترحهم غوتيريش من قبل هذا الطرف أو ذاك.