المغرب يطلق خطة لتطوير السكك الحديدية بقيمة 10 مليارات دولار

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن العاهل المغربي الملك محمد السادس دشن اليوم الخميس الأعمال لإنجاز خطة لتطوير شبكة السكك الحديدية بالبلاد بقيمة 96 مليار درهم (10.3 مليار دولار) تشمل بناء خط فائق السرعة يربط بين القنيطرة ومراكش.

ويأتي تطوير شبكة السكك الحديدية في المغرب مدفوعا باستعداده لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وتأمل الدولة أيضا أن تساعد الاستثمارات في تطوير قطاع التصنيع المرتبط بالسكك الحديدية الناشئ لديها.

وتبلغ تكلفة خط القطار فائق السرعة الجديد، الذي يبدأ من القنيطرة على ساحل الأطلسي، 53 مليار درهم ومن المتوقع وفقا للوكالة أن “يربط مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع ربط بمطاري الرباط والدار البيضاء”، بطول يناهز 430 كيلومترا.

وأضافت الوكالة “مع هذا المشروع الجديد، ستصبح المدة الزمنية بين طنجة والرباط ساعة واحدة، وساعة وأربعين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش. وسيمكن المشروع كذلك من ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة”.

ويتضمن المشروع سككا حديدية مصممة لقطارات تسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.

وأعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب في فبراير شباط توقيع اتفاقيات لشراء 168 قطارا من فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية مقابل 29 مليار درهم.

وستزود شركة ألستوم الفرنسية المكتب الوطني للسكك الحديدية بقطارات أفيليا هوريزون فائقة السرعة ذات الطابقين، والتي تتسع لنحو 640 راكبا وتسير بسرعة 320 كيلومترا في الساعة.

ومعظم القطارات الأخرى هي قطارات للربط بين المدن وداخلها، إذ يخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية لمضاعفة عدد المدن التي يخدمها إلى 43 مدينة يقطنها 87 بالمئة من سكان المغرب بحلول 2040.

وتشمل اتفاقيات الشراء أيضا استثمارات في صناعة السكك الحديدية في البلاد.