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المغرب يعدل خطة دعم استيراد القمح

منذ 8 دقائق
علم المغرب

علم المغرب

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قال مسؤول من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، الأربعاء، إن المغرب، وهو مستورد رئيسي للحبوب، عدل خطته لدعم استيراد القمح ليسهل على الشركات جلب شحنات من منطقة البحر الأسود.

وتعني المراجعة، التي كشف عنها متعاملون أيضا، أن المستوردين يمكنهم اعتبارا من مارس آذار الحصول على دعم شهري إذا تم تحميل البضائع بحلول نهاية الشهر على عكس ما كان عليه الحال سابقا حين كان يتعين على السفن أن تصل إلى المغرب بحلول نهاية الشهر.

وقال المسؤول لرويترز إن تشجيع الشحنات من منطقة البحر الأسود، التي تضم روسيا وأوكرانيا، كان “أحد أسباب” تعديل بنود خطة دعم الاستيراد.

    المصدر :
  • رويترز

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