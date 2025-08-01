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المغرب يعزز صادراته الزراعية بزيادة إنتاج أسمدة السوبر فوسفات

منذ ساعتين
عمليات تصنيع الفوسفات في المغرب

عمليات تصنيع الفوسفات في المغرب

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قالت شركة أو.سي.بي نيوتريكروبس التابعة لمجموعة مكتب الشريف للفوسفات المغربية المملوكة للدولة اليوم الجمعة إنها تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية من الأسمدة الخالية من النيتروجين المعروفة باسم السوبر فوسفات الثلاثي (تي.إس.بي) من خمسة ملايين طن الشهر الماضي إلى سبعة ملايين طن بنهاية 2025.

وأضافت الشركة لرويترز أن الطاقة الإنتاجية زادت الشهر الماضي بعد تطوير خطي إنتاج في المنطقة الصناعية بالجرف الأصفر على بعد 205 كيلومترات من جنوب الرباط.

وأنتجت الشركة العام الماضي 2.7 مليون طن من أسمدة السوبر فوسفات الثلاثي.

    المصدر :
  • رويترز

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