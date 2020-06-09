المغرب.. 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 106 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا، مقارنة مع إحصاءات الأسابيع الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، بشأن مستجدات تفشي الوباء، أنها رصدت 106 إصابات جديدة، مقابل 26 إصابة تم تسجيلها الإثنين خلال نفس الفترة (الإحصاءات الصباحية)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ ظهور الجائحة، إلى 8408.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، ارتفع إلى 7423 حالة، بعد تماثل 15 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفاة، عند 208 حالات.

وفي وقت سابق، أطلق المغرب تطبيقا رقميا على الهواتف النقالة يمكن من تتبع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على أن يكون استعماله طوعيا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن تطبيق “وقايتنا” يتيح “إشعار مستعمليه في حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدي وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد-19، في غضون21 يوما بعد هذه المخالطة”.

ونوهت إلى أن استعمال التطبيق الذي يعتمد تقنية البلوثوت “طوعي محض”، مشيرة إلى أنه يدخل ضمن حملة واسعة “لتشجيع المواطنين على مواصلة تبني الإجراءات الوقائية” من الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويراهن المغرب لمواجهة تفشي الوباء على فرض حجر صحي منذ 20 مارس للتصدي لانتشار المرض، مع لزوم وضع الكمامات بالنسبة للمرخص لهم بالتنقل.