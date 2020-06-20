المغرب… 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

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سجلت المغرب اليوم السبت 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 9839 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 512327 منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 213 حالة، بينما تم التأكد من 106 حالات شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 8223.

وتشير الأرقام الجديدة إلى تراجع نسبي في أعداد الإصابات بالفيروس مقارنة مع ما أعلن عنه أمس الجمعة، إذ سجل إصابة 539 شخصا.

وتزايدت التحذيرات من الآثار “المدمرة” للحجر على الأطفال في المغرب وما ينطوي عليه من شعور “بالقلق” ومعاناة من “الملل”، خصوصا بعد تمديد إجراءات العزل المفروض منذ آذار، مجددا في المدن الكبرى ومحيطها.

ونبهت الجمعية المغربية لأطباء الأطفال في رسالة لوزارة الصحة من “الآثار المدمرة للحجر على الأطفال”، غداة إعلان السلطات في التاسع حزيران استمرار حالة الطوارئ الصحية شهرا آخر مع تمديد الحجر في المدن الكبرى وتخفيفه تدريجيا في باقي المناطق.

ودعت الرسالة التي لقيت صدى واسعا في وسائل الإعلام المحلية إلى ضرورة “أخذ الأثر النفسي والقلق الناجم عن الحجر بعين الاعتبار”، منادية “باتخاذ تدابير للتخفيف منه لفائدة الأطفال بتمكينهم من الخروج مع احترام إجراءات التباعد الاجتماعي”.