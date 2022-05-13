المفاوضات النووية “أعيد فتحها”.. بوريل: رد إيران كان “إيجابيا بدرجة كافية”

بعد شهرين من وصول المفاوضات النووية إلى طريق مسدود، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة أن التقدم الذي تحقق خلال المحادثات بين مبعوثه منسق المحادثات إنريكي مورا، والمسؤولين الإيرانيين في طهران هذا الأسبوع كاف لإعادة إطلاق المفاوضات النووية.

وأشار بوريل الى أن رد إيران كان “إيجابيا بدرجة كافية” بعد أن نقل مورا رسالة مفادها أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه.

وأضاف بوريل للصحفيين في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في شمال ألمانيا: “هذه الأمور لا يمكن حلها بين عشية وضحاها.. دعونا نقول إن المفاوضات توقفت ثم تحلحل الموقف” في وجود بادرة “للتوصل إلى اتفاق نهائي”.

وقال بوريل: “مضى الأمر بأفضل من المتوقع، توقفت المحادثات والآن أعيد فتحها”.

وتحدث مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بلهجة أكثر حذرا، لافتا الى أن “ما زالت هناك عقبات صعبة على طريق التوصل إلى اتفاق”، مضيفا أن “هناك خلافات ما زالت قائمة بين إيران والولايات المتحدة على الأقل”.