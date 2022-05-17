المفاوضات وإمدادات الوقود.. ملفات هامة خلال اتصال زيلينسكي وماكرون

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إنه أجرى محادثة هاتفية “طويلة وذات مغزى” مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي على تويتر “تحدثنا عن مسار الأعمال القتالية وعملية إنقاذ الجيش من آزوفستال ورؤية مستقبل عملية التفاوض. أُثيرت مسألة إمدادات الوقود لأوكرانيا”.

وتابع “ناقشنا أيضا الدعم الدفاعي من فرنسا، وإعداد الحزمة السادسة من عقوبات (الاتحاد الأوروبي ضد روسيا)، والسبل الممكنة لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية. عقدنا مناقشة موضوعية لطلبنا الحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي”.

من جهة اخرى، كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يقدم مساهمات مالية كبيرة لمساعدة أوكرانيا، مضيفة أنها تتطلع إلى أعضاء آخرين في مجموعة السبع مثل بريطانيا وكندا واليابان لزيادة المساعدات أيضا.

وقالت يلين إن الولايات المتحدة لديها التزام قوي تجاه تمويل أوكرانيا ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي أيضا “جاد جدا بشأن الرغبة في تقديم المساعدات اللازمة”.

وأضافت قائلة “سنحتاج إلى أن نتطلع إلى شركاء آخرين في مجموعة السبع.. إلى اليابان وكندا والمملكة المتحدة.. للمساهمة أيضا، لكنني أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساهمة مهمة.”

وقالت يلين أيضا إن الولايات المتحدة ستدعم مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على شراء النفط الروسي، مضيفة أن الحظر على المشتريات سيكون على مراحل بدءا من العام القادم وقد يكون مصحوبا برسوم جمركية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يومي الخميس والجمعة في ألمانيا وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا بين الموضوعات الرئيسية في جدول أعمال اجتماعهم.