المفوضية الأوروبية تدعم تركيا بمليار يورو لإعادة الإعمار بعد الزلزال

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (الاثنين 20-3-2023) إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستدعم تركيا بمليار يورو (1.07 مليار دولار) لإعادة الإعمار بعد الزلزال.

جاءت تصريحات فون دير لاين خلال تدشين مؤتمر دولي لحشد الدعم في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن الزلزال أودى بحياة ما يقرب من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة، مما يجعله أكبر كارثة طبيعية تتعرض لها المنطقة منذ سنوات.

وقالت في بداية المؤتمر “الملايين مشردون حاليا ويعيشون في خيام مع استمرار الشتاء”.

وتابعت “نحتاج إلى التحرك من أجل إعادة الإعمار. يتعين إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات بأعلى معايير السلامة الخاصة بمواجهة الزلازل. يجب إعادة إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وغيرها من البنية التحتية الأساسية. تحتاج الخدمات العامة والشركات إلى رأس مال لتبدأ من جديد وليتسنى للأفراد كسب قوتهم”.

وأضافت أن المفوضية ستنفق 108 ملايين يورو أخرى على المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر في سوريا. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي والرئيس السوري بشار الأسد على خلفية الحرب التي اندلعت بالبلاد في 2011.

وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “إجمالي العبء المالي لكارثة الزلزال” في تركيا بنحو 103.6 مليار دولار، وقال إن ذلك يعادل ما يصل إلى تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في 2023.