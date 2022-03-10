المفوضية الأوروبية تصف قصف روسيا لمستشفى في أوكرانيا بـ”جريمة حرب”

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إن قصف روسيا لمستشفى ولادة بمدينة ماريوبول الأوكرانية يمكن أن يشكل جريمة حرب.

أضافت فون دير لاين “قصف مستشفى الولادة بماريوبول عمل غير إنساني وقاس ومأساوي. أنا على قناعة بأن ذلك قد يكون جريمة حرب. نحتاج تحقيقا كاملا”.

وقالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أثناء زيارة للعاصمة البولندية وارسو اليوم الخميس إنه ينبغي إجراء تحقيق في ممارسات روسيا في الحرب بأوكرانيا، واستنكرت ما وصفته “بفظائع لا يمكن تصورها”.

وأضافت في مؤتمر صحفي “بالتأكيد يجب إجراء تحقيق وعلينا جميعا مراقبة الوضع. لا شك أن عيون العالم تتابع الحرب وما فعلته روسيا فيما يتعلق بهذا العدوان وتلك الفظائع”.

وتصف روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح جارتها وعزل من تعتبرهم خطيرين من القادة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن ثلاثة أشخاص بينهم طفل قتلوا في ضربة جوية أمس على مستشفى للولادة والأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وتابع قائلا في خطاب بثه التلفزيون إن تأكيد روسيا عدم وجود مرضى في المستشفى غير صحيح. وأضاف “كما هو الحال دائما، يكذبون بثقة”.

من جانبها، نفت روسيا، اليوم الخميس، إدعاءات أوكرانيا بقصف مستشفى للولادة والأطفال في مدينة ماريوبول بالأمس ووصفتها بأنها “أخبار كاذبة ومزيفة”.

ووفقا لوكالة “سبوتنيك انترناشونال” الروسية، اعتبر النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، التقارير التي تتحدث عن هجوم روسي على مستشفى في ماريوبول أنها “أخبار مزيفة”.