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المفوضية الأوروبية تقترح تعديل قواعد منطقة شنغن بسبب أزمة الهجرة

15 - ديسمبر - 2021
المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

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اقترحت المفوضية الأوروبية إدخال تعديلات على قواعد منطقة شنغن بسبب كورونا وأزمة الهجرة، بما في ذلك فرض قيود مؤقتة على الحركة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في حالات طارئة.

وقال بيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية: “تقترح المفوضية الأوروبية اليوم قواعد محدثة لتحسين إدارة منطقة شنغن.. وتمثل القواعد الجديدة أدوات عامة لتحسين إدارة الحدود الخارجية في حالة حدوث أزمة صحية، استنادا إلى الدروس المستفادة من جائحة كوفيد -19″، وتنطوي الإصلاحات، بشكل خاص، على تقليص عدد نقاط التفتيش العاملة.

علاوة على ذلك، تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية تمديد الموعد النهائي لتسجيل طلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع، وكذلك النظر في طلباتهم عند الحدود.

يشار إلى أن فرنسا كانت قد أعربت الخميس الماضي عن عزمها تغيير قواعد منطقة شنغن لتحسين التنسيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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