المفوضية الأوروبية تقترح فرض رسوم مضادة على منتجات أمريكية

أظهرت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن المفوضية الأوروبية اقترحت، اليوم الاثنين، فرض رسوم جمركية مضادة 25 بالمئة على مجموعة من السلع الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم.

وأشارت الوثيقة إلى أن رسوما الجمركية على بعض السلع ستدخل حيز التنفيذ في 16 مايو/ أيار بينما ستُطبق مجموعة إضافية في أول ديسمبر/ كانون الأول.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه سيبدأ فرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية المستوردة الأسبوع المقبل في حين اتفق وزراء التجارة في دول الاتحاد على الرغبة في إجراء مفاوضات لإلغاء الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بدلا من الرد عليها.

ويواجه الاتحاد الذي يضم 27 دولة رسوما جمركية 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات ورسوما جمركية “مضادة” 20 بالمئة بدءا من يوم الأربعاء على جميع السلع الأخرى تقريبا، وذلك بموجب سياسة ترامب التي تستهدف الدول التي يقول إنها تفرض رسوما مرتفعة على الواردات الأمريكية.

واجتمع الوزراء المعنيون بشؤون التجارة في لوكسمبورج اليوم لمناقشة رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الأمريكية والعلاقات مع الصين. وأكد كثير منهم أن الأولوية هي لإطلاق المفاوضات وتجنب حرب تجارية شاملة.

وقالت وزيرة التجارة الهولندية رينيته كليفر للصحفيين “نحتاج لأن نبقى هادئين وأن نرد بطريقة تسهم في خفض التصعيد. إذ كان هناك تصعيد فوري منا سينعكس ما يحدث على البورصات في التو. لكننا سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات مضادة إذا اقتضت الحاجة لجعل الأمريكيين يأتون إلى طاولة التفاوض”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي ببروكسل إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية تماما على السلع الصناعية.

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش في مؤتمر صحفي “عاجلا أم آجلا، سنجلس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ونتوصل إلى حل وسط مقبول للطرفين”.

وأضاف أن الاتحاد سيبدأ في فرض رسوم جمركية مضادة مستهدفة على الواردات الأمريكية في مرحلة أولى اعتبارا من 15 أبريل نيسان، تليها مرحلة ثانية بداية من 15 مايو أيار، وذلك ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم من أوروبا.