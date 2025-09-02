المفوضية الأوروبية تنفي تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي

أكدت المفوضية الأوروبية أنها لا تعتزم حاليا فتح تحقيق بشأن التقارير التي تتحدث عن إساءة استخدام إسرائيل لأموال برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزن يوروب”.

جاء ذلك في ردٍ للمتحدث باسم المفوضية توماس رينييه في مؤتمر صحفي الاثنين، على استفسار حول استخدام إسرائيل لأموال البرنامج الأوروبي من أجل تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيّرة التي تستخدمها بشكل واسع في هجماتها على غزة.

وقال رينييه: “إسرائيل مرتبطة ببرنامج هورايزن يوروب، ولا يوجد تغيير في ذلك. البرنامج يموّل مشاريع مدنية، ولدينا آليات مختلفة لضمان احترام هذا الطابع المدني. نواصل متابعة التطورات، ولدينا صلاحية تعليق أو فسخ العقود واستعادة الأموال عند الحاجة”.

وكانت المفوضية قد أحالت في 28 يوليو/تموز مقترحًا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في البرنامج، تحت ضغط بعض الدول الأعضاء. حيث بدأت مناقشات داخل المجلس بهدف التوصل إلى “أغلبية” تسمح بتطبيق قرار التعليق.

والسبت قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إنها “ليست متفائلة كثيراً” بشأن إمكانية اتخاذ الاتحاد قراراً بفرض عقوبات على إسرائيل، في ظل الانقسام بين الدول الأعضاء.

ويُعد “هورايزن يوروب” منصة الاتحاد الأوروبي الرئيسية للأبحاث والابتكار، ويهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي وخلق فرص عمل.

وانضمت إسرائيل عام 2021 إلى البرنامج كـ”دولة شريكة” على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في الاتحاد.