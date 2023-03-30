المفوضية الأوروبية: تعاون الصين مع روسيا سيحدد مسار علاقتنا مع بكين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، إنه يتعين على الصين أن تلعب دورا في الضغط من أجل تحقيق “سلام عادل” في أوكرانيا مضيفة أن دورها في الصراع سيكون حيويا في تشكيل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

تتحمل الصين، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مسؤولية لعب دور بناء في تحقيق السلام على أساس وحدة أراضي أوكرانيا وانسحاب القوات الروسية الغازية.

وقالت فون دير لاين في خطاب ألقته في بروكسل عشية رحلة إلى بكين “أي خطة سلام من شأنها تثبيت عمليات الضم الروسية هي ببساطة ليست خطة قابلة للتطبيق. علينا أن نتحلى بالصراحة بشأن هذه النقطة”.

وتابعت “الأسلوب الذي ستواصل به الصين التعامل مع حرب (الرئيس الروسي) بوتين سيكون عاملا حاسما في مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين”.