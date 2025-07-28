المفوضية الأوروبية ستناقش قيودا على إسرائيل للضغط من أجل غزة

سيناقش أعضاء المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، مقترحا بتعليق جزئي للمشاركة الإسرائيلية في برنامج تمويل الأبحاث (هورايزون) التابع للاتحاد الأوروبي بعد دعوة دول أوروبية إلى زيادة الضغط على إسرائيل؛ بسبب الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت دول عديدة في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطلبت الدول من المفوضية طرح خيارات ملموسة، وفق مانقلته “رويترز”.

وورد المقترح في جدول أعمال اجتماع هيئة المفوضين، أعلى جهة لصنع القرار في المفوضية، الذي سيعقد اليوم. لكن المفوضية لم توضح المقترح بالتفصيل.

ولم يعلق مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أو إسرائيل على المقترح بعد.

وتشارك إسرائيل في برامج أبحاث تابعة للاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، وشاركت في آلاف المشروعات البحثية على مدى عقود مضت.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في وقت سابق من هذا الشهر، إن إسرائيل وافقت على زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بعدة طرق، من بينها زيادة عدد شاحنات المساعدات ونقاط العبور والطرق المؤدية إلى مراكز التوزيع.

وذكر دبلوماسيون أن دولا، مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا، قالت في اجتماع شابه التوتر لسفراء دول أوروبية عقد في بروكسل، الأسبوع الماضي، إن الجهود المبذولة غير كافية.

وقدم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، قائمة بالخيارات التي يمكن أن يتخذها التكتل للضغط على إسرائيل، لكنه لم يلجأ لتطبيق أي منها حتى الآن.

وقالت إسرائيل، أمس الأحد، إنها ستوقف العمليات العسكرية في مناطق محددة بقطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا وستفتح ممرات إغاثة جديدة.

لكن القلق لا يزال يساور المسؤولين ومنظمات الإغاثة، ويشددون على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتخفيف من تردي الوضع الإنساني في غزة.