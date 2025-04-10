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المفوضية الأوروبية: سنتشاور مع الدول الأعضاء حول الخطوات التالية بشأن الرسوم

منذ 38 دقيقة
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها ستأخذ الوقت اللازم لتقييم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء تعليقا لرسوم جمركية.

وذكرت المفوضية في بيان اليوم الخميس “ستأخذ المفوضية الأوروبية الوقت اللازم لتقييم هذا التطور الأحدث، بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء وقطاع الصناعة، قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية”.

وفي وقتٍ سابق، قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش للصحفيين، إن التدابير المضادة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن قائمة السلع الأميركية التي ستفرض عليها رسوم جمركية لن تصل قيمتها الإجمالية إلى 26 مليار يورو (28.46 مليار دولار) لأن المفوضين استمعوا إلى وجهات نظر الدول الأعضاء.

تأتي قائمة الاتحاد الأوروبي ردا على رسوم جمركية أعلنتها الولايات المتحدة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيبدأ فرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية المستوردة الأسبوع المقبل، في حين اتفق وزراء التجارة في دول الاتحاد على الرغبة في إجراء مفاوضات لإلغاء الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بدلا من الرد عليها.

    المصدر :
  • رويترز

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