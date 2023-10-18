المفوضية الأوروبية: لا شيء يبرر ضربة على مستشفى مكتظ بالمدنيّين

رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن “لا شيء” يمكن أن يبرر “قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين”، منددة بالمشاهد “المروعة” في الموقع.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية: “يجب إثبات كل الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها”، فيما شددت على ما وصفته بـ “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، موضحة أن ذلك يجب أن يتم “وفقًا للقانون الدولي”.

وأكدت فون دير لايين أن “أوروبا تقف إلى جانب إسرائيل في هذه المرحلة المظلمة، وهذه نقطة انطلاق أساسية”. لكن “لا تناقض بين التضامن مع إسرائيل والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في غزة”، مشيرة إلى “جسر جوي” أقيم باتجاه لمصر لإيصال المساعدات الإنسانية.

ودعت فون دير لايين إلى وصول المساعدات إلى الفلسطينيين “بشكل عاجل”.

كذلك، دعت إلى “مواصلة الحوار بين إسرائيل وجيرانها”، معبرة عن تخوفها من أن تمنع تصرفات حماس “تقاربًا تاريخيًا” بين الحكومة الإسرائيلية ونظيراتها العربية.