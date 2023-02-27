المفوضية الأوروبية: نتطلع إلى "فصل جديد" في العلاقات مع بريطانيا

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بريطانيا، الاثنين، حيث قالت إنها تتطلع إلى بدء فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية.

وكتبت على تويتر “أتطلع إلى طي صفحة وبدء فصل جديد مع شريكتنا وصديقتنا”.

ومن المقرر أن تلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مسعى لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد يتعلق بالترتيبات التجارية الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

باتت بريطانيا على وشك إتمام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمحاولة الحد من مشكلات سياسية وتجارية في أيرلندا الشمالية تسبب بها اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكن لم يتضح ما إن كان ذلك كافيا لإرضاء المنتقدين المتشككين في الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن المفاوضات التي استمرت على مدى يزيد على عام تقترب من نهايتها، وكانت قد شهدت التعثر مرارا بسبب الخلاف بين لندن وبروكسل حول تعديل جزء من اتفاق بريكست المبرم عام 2020. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه “سيفعل كل ما في وسعه” لإتمام الاتفاق.