المفوض السامي لحقوق الإنسان يحث على تجنب تأجج الحرب في غزة

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الاثنين، على ضرورة تجنب أي تفاقم للحرب الدائرة بقطاع غزة، محذرا من أن أي تفجر للأوضاع قد تكون له تداعيات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارج المنطقة.

وقال تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن الحرب الدائرة في غزة منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي نفذها مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنوب إسرائيل امتدت بالفعل إلى دول مجاورة.

وأضاف تورك “أشعر بقلق بالغ من أن تؤدي أي شرارة في برميل البارود هذا إلى حريق أوسع نطاقا بكثير”.

وتابع قائلا “سيكون لهذا تداعيات على كل دولة في الشرق الأوسط والعديد من البلدان خارجه”.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التصعيد العسكري في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله وفصائل مسلحة أخرى بأنه “مثير للقلق للغاية”.

وقال “من الضروري بذل كل جهد ممكن لتجنب تأجيج أوسع نطاقا”.