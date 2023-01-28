المفوض السامي لشؤون اللاجئين يتهم روسيا بانتهاك مبادئ حماية الأطفال في أوكرانيا

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقابلة أجرتها معه رويترز إن روسيا تنتهك “المبادئ الأساسية لحماية الأطفال” في زمن الحرب بمنح أطفال أوكرانيين جوازات سفر روسية وعرضهم للتبني.

وفي تصريحات أدلى بها في مكتب المفوضية في كييف عقب جولة استمرت ستة أيام في أوكرانيا، قال غراندي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من وكالته “بذل المزيد من الجهد” لمساعدة الأطفال الذين يتعرضون لذلك في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.

وأضاف غراندي “منحهم الجنسية (الروسية) أو جعلهم عرضة للتبني يتعارض مع المبادئ الأساسية لحماية الأطفال في حالات الحرب”.

وتابع “هذا شيء يحدث في روسيا ويجب ألا يحدث”.

ودعا زيلينسكي بعد اجتماعه مع غراندي يوم الأربعاء إلى وضع آليات “للدفاع عن الأطفال والبالغين وإعادتهم” الذين تم ترحيلهم إلى روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط الماضي، وإلى معاقبة المسؤولين عن ذلك.

وقال غراندي إن وكالته لم تتمكن من تقدير عدد الأطفال الذين حصلوا على جوازات سفر أو تم عرضهم للتبني، لأن الوصول إلى روسيا كان محدودا للغاية.

وفي موسكو، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا غراندي بالتزام الصمت عندما توفي أطفال نتيجة ما قالت إنه قصف أوكراني في منطقة دونباس بعد إعلان الانفصاليين الموالين لموسكو الاستقلال في عام 2014.

وقالت للصحفيين “أتمنى أيضا أن يكون المسؤولون في الأمم المتحدة قد لاحظوا المساعدة الإنسانية الهائلة” التي قدمتها روسيا لسكان المنطقة.